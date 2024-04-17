〈美股早盤〉大型股提振 主要指數開高
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-17 21:43
每股主要指數周三 (17 日) 開高，主要受大型成長股提振，而且更多企業財報將陸續出爐，投資人也靜待美國央行官員發表談話，以尋找經濟狀況線索。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.2%。
美股周三開盤前主要指數走高，主要是受歐洲一些大型企業公布積極業績提振，有望替出現疲態的股市提供反彈新動力。標普 500 指數期貨上漲 0.3%、那斯達克 100 指數期貨小幅走高，美國公債殖利率自今年高點回落，美元指數結束連續五日漲勢。
投資人的關注點正轉向企業財報，將其視為推動股市上漲的下一個催化劑。美股本周因交易員減少了對聯準會 (Fed) 降息的押注而碰壁。
瑞士寶盛銀行 (Bank Julius Baer) 股票策略師 Leonardo Pellandini 表示，隨著經濟成長反彈，與商業周期相關的公司的股票有望上漲。他說：「我們實際上建議利用這個機會逐步增加對周期性股票的曝險，因為預估今年下半年將開始出現新的經濟周期。」
巴克萊 (Barclays Plc) 策略師也建議在市場低迷時期增持較便宜的資產，因為他們預期經濟復甦可能會提振獲利。
由於市場對政策即將放鬆的期望落空，美股本周承壓。今年年初，交易員們預計將有多達 6 次降息，但現在他們押注的是兩次或更少的降息。Fed 主席鮑爾昨日表示，可能需要更長的時間才能確信通膨正朝著央行的目標前進。
與此同時，中東的緊張局勢持續發酵。以色列正在考慮對伊朗首次攻擊以色列這個猶太國家做出回應。沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國周三發表一份不同尋常的聯合聲明，呼籲最大限度「自我克制」，使該地區免於戰爭的危險及其可怕的後果。
截至台北時間周三（17 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 165.61 點或 0.44%，暫報 37,964.58 點
- 那斯達克綜合指數上漲 72.97 點或 0.46%，暫報 15,938.22 點
- 標普 500 指數上漲 20.70 點或 0.41%，暫報 5,072.11 點
- 費半下跌 4.83 點或 0.10%，暫報 4,715.70 點
- 台積電 ADR 上漲 1.57% 至每股 141.99 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.616%
- 紐約輕原油下跌 1.30% 至每桶 84.25 美元
- 布蘭特原油下跌 1.34% 至每桶 88.81 美元
- 黃金下跌 0.05% 至每盎司 2,406.50 美元
- 美元指數跌至 105.985
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.32%，至每股 156.60 美元
根據外媒周三報導，斯拉將再次讓股東投票決定馬斯克的薪酬方案，此前美國德拉瓦州 (Delaware) 法院宣布公司於 2018 年替馬斯克安排的 560 億美元獎金無效。
VinFast(VFS-US) 早盤股價下跌 6.84%，至每股 2.86 美元
越南電動車製造商 VinFast 周三美股盤前公布第一季財報，雖然電動車銷量下滑，但該季虧損收窄。在全球電動車需求低迷之際，VinFast 設定雄心勃勃的目標，希望成為全球品牌。
禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 1.99%，至每股 761.63 美元
禮來公司周三表示，其廣受歡迎的減重藥物 Zepbound 在兩項後期臨床試驗中顯示出治療常見的睡眠相關呼吸障礙患者的潛力。初步結果增加了減肥和糖尿病治療的潛在健康益處的清單。雖然價格高昂且承保範圍參差不齊，但去年需求猛增。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
阿波羅首席經濟學家 Torsten Slok 警告，如果 Fed 保持利率不變，美國經濟將在明年「硬著陸」，而美股也可能再次重演 2022 年的慘烈下跌。儘管他對 Fed 高利率環境風險提出警告，但同時也預期 Fed 不會盡快降息。
Slok 預估，Fed 可能在未來至少一到兩個季度內保持高利率，以實現讓經濟降溫的目的。當然，這也將加大美股面臨的下跌風險。
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