白宮：對中國鋼鋁產品加徵關稅不會影響通膨

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-17 21:00

白宮經濟顧問柏恩斯坦 (Jared Bernstein) 周三 (17 日) 表示，拜登政府正在考慮大幅提高對中國金屬產品關稅，但此舉不會影響美國通膨，對國安來說這是必要的。

白宮經濟顧問委員會主席柏恩斯坦接受美媒《CNBC》採訪時說：「如果我們不採取行動，我們就會讓我們最關鍵的產業之一─總統所說的美國經濟支出、國家安全基石─面臨風險，那就是國內鋼鐵生產。」

伯恩斯坦表示，此類關稅不會對美國經濟產生負面影響。他在訪談中說：「這是一次有針對性的干預，不會對通膨產生太大影響。」

外媒周三稍早報導，美國總統拜登呼籲，對中國大陸的金屬產品大幅提高關稅，做為他在賓州拉攏鋼鐵工人選票的選舉訴求之一，可能有激怒北京的風險。

有政府官員稱，在「鋼鐵之城」匹茲堡的造勢活動中，拜登預料將提議把當年川普對中國鋼鋁產品施加的關稅，一口氣從現行的 7.5% 提高至 25%。