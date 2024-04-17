傳馬斯克下周出訪印度期間 將公布20億至30億美元投資

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-17 22:20

路透周三 (17 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉執行長馬斯克將於下周出訪印度新德里，與印度總理莫迪會面，屆時他將宣布在該國投資 20 億至 30 億美元打造新工廠的消息。

據悉，馬斯克將在下周一 (22 日) 的印度之行和該國總理莫迪會面，屆時這位億萬富翁將公布他進入全球第三大汽車市場的計畫，印度目前對電動車的採用仍處在起步階段。

雖然印度電動車市場規模小，但仍不斷成長，並由本土電動車製造商塔塔汽車 (Tata Motors) 主導。印度去年電動車僅占汽車總銷量的 2%，但政府目標是從 2030 年開始，30% 的新車銷售為電動車。

馬斯克此次出訪印度之際，正值特斯拉在美國、中國市場銷售放緩，此外本周還宣布全球裁員 10% 的消息。

馬斯克此次出訪印度細節保密，他只在自己的社群媒體平台 X(前推特) 公開確認將與印度總理莫迪會面。知情人士透露，馬斯克可能會給出印度的投資數字，但不會具體透露時間表或者工廠選址細節。

報導指出，馬斯克多年來一直反對印度對電動車徵收高額進口關稅，並試圖遊說改變這一政策。今年 3 月，印度政府公布一項新的電動車政策，如果汽車製造商投資至少 5 億美元並在該國建廠，則某些車款進口稅將從高達 100% 降至 15%。

特斯拉已經開始在新德里和孟買尋找展示空間，其柏林廠正在生產右駕電動車，計劃今年晚些時候開始出口到印度。