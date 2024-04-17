〈房產〉外資商仲第一太平戴維斯宣布由陳逸鴻晉升爲台灣總經理

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-17 13:32

外資商仲第一太平戴維斯今 (17) 日宣布重大事案，由原任第一太平戴維斯台灣副總經理陳逸鴻升任爲總經理。陳逸鴻在晉升後，將負責領導商用不動產投資部門的營運與業務策略，並拓展商仲團隊的業務發展計畫。

陳逸鴻自 2011 年加入第一太平戴維斯，13 年來參與多項海內、外大型商用不動產交易，2019 年起帶領商用不動產部門，第一年就交出業績成長接近 4 成的亮眼成績，五年來克服新冠疫情、俄烏戰爭、全球通膨、貨幣緊縮等國際政治及經濟變動所帶來的衝擊，以寬廣的視野及精準的策略帶領同仁高效成長，自其接掌商用不動產部門以來業績成長超過 100%。

陳逸鴻 2005 年自台北大學都市計畫研究所畢業後即加入國內大型人壽保險公司，參與不動產投資信託基金的投資與管理業務，加入第一太平戴維斯後即連續參與包括台灣首次不動產投資信託基金 (REITs) 清算—基泰之星在內的全部四檔基金資產處分案，2023 年帶領團隊接獲委託標售新光一號不動產投資信託基金的三棟大型商辦處分案，一舉全數順利標脫總金額高達新台幣 126 億元。

同時，2024 年至今已完成利百代南港大樓面積 4,327 坪，總金額達 35.8 億的市場指標大案，展現出色的領導能力與執行力。此外，在人才培育上更見用心，積極帶領年輕優秀人才，打造具市場敏銳度且力求交易過程謹慎細心的團隊，完成多項客戶交付任務。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，陳逸鴻的出色表現帶領 Savills 第一太平戴維斯在台灣成為商用不動產交易的最佳品牌，在他的悉心培育下，第一太平戴維斯擁有業界僅有年輕卻經驗豐富身經百戰的業務團隊，我對他接任台灣總經理深具信心並期待他帶領團隊有更上層樓的表現。