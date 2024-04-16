〈房產〉華泰名品城Outlet搶進高鐵嘉義站 奪站前9.9公頃地上權案並簽約

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-16 17:25

交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」，華泰名品城旗下子公司格珞麗亞企業取得最優申請人資格，並與交通部鐵道局、內政部、嘉義縣政府完成簽約，格珞麗亞預計投入 48 億元，規劃地上 2-3 層的大型折扣購物中心（Outlet）及一棟停車場，將引進 200 間以上店鋪，首期設施將於 2028 年進入營運。

此一招商案位於高速鐵路嘉義車站特定區，距離高鐵站不到 200 公尺，土地面積近 3 萬坪，容積率 240%，最優申請人格珞麗亞企業預計投入 48 億元，將引進 200 間以上店鋪，包含國際名品、時裝品牌、家居用品等，另有大型室內美食廣場、主題餐廳、輕食及咖啡廳，並規劃有親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域。全案規劃分為三期開發，第一期預計於 2028 年營運，全案預計於 2032 年完工營運。

招商顧問第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，此一招商案為南台灣指標的大型商業服務設施，營運後將引導中南部消費人潮前往嘉義，提升高鐵嘉義站周邊之商業能見度。

同時，占地超過 300 公頃的嘉義縣擴大縣治第一、第二開發區市地重劃案，預計於 119 年竣工，將串聯高鐵特定區及嘉義縣政府所在的縣治特區、長庚醫療特區與故宮南院，為當地引進充沛的住宅空間及商業機能。

接下來，鐵道局在南台灣還有兩大指標案將陸續推出，其中一案為嘉義高鐵站前的事業發展用地地上權案，該案位於嘉義站前第一排，土地面積約 1.6 萬坪，允建容積約 2.6 萬坪，可規劃辦公、零售百貨、旅館及會展中心等使用，將於評估後推出公告招商。