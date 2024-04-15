〈房產〉北市中山及大同小宅房產出現可能租不如買行情走勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-15 13:47

統計 2023 年台北市 15-30 坪住宅平均月租及成交總價，並以新青安 40 年期、貸款 8 成、一段式利率 1.775%、無寬限期試算，首都小宅每月的平均房貸金額約 3.73 萬元，與平均月租 3.16 萬元相較，房貸比租金多出近 6000 元，但在大同區、中山區若轉租為買，每月房貸還比租金便宜逾 2000 元，是首都唯二「租不如買」的小宅樂購區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，能實現首都小資族「無痛租轉買」的中山區與大同區，均為 台北市的成熟鬧區，加上捷運路網密集便捷，向來是首都通勤族的租屋熱點；尤其是台北車站、中山站、民權西路等轉乘站周邊，多年來成為租賃熱區，不乏以出租給單身貴族為主力的小宅社區，提供專業物業管理，帶動租金行情，也讓中山區和大同區以平均近 4 萬元的高月租，成為北市冠亞軍。

首都蛋黃區，中山區、大同區不僅租金高貴，房價也不俗，整體小宅平均成交單價超過 7 字頭，但中山區的林森北路沿線、新生北路巷弄，以及大同區的延平北路沿線、大龍峒一帶，卻是首都蛋黃區中，房價相對親民的區段，至今仍有機會找到單價 6 字頭以 內的中古小宅，加上兩區全區的發展較均衡，高低價區段的機能落差不大，使相對低價區的買氣活絡，也讓兩區的小宅每月平均房貸不到 3.8 萬，僅屬全市中段班，因而成為首都小資家庭在同區域內無痛租轉買的唯二選擇。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行自 2022 年以來六度升息，雖讓房貸族的負擔增加，但房貸族可藉由展延年期、轉貸爭取寬限期等方式，緩和升息衝擊，以租金付房貸的房東，還有可能在簽訂新租約時，透過漲租將升息壓力轉嫁租客，使近年租金節節攀升至歷史高點。

而租屋族作為最終端的消費 者，除了升息外，水電、修繕及稅負成本的轉嫁，都一再推升租賃成本；相反的，新青安因政府吸收部分升息漲幅，仍享 1 字頭低利，搭配最長 40 年的還款期限，部分地區小宅的低月付房貸，反而比租金更划算，因此「租不如買」的地區，後續房市不排除出現開除房東的「租轉買首購潮」。