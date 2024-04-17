〈房產〉台積電雖不來擴建 桃園龍潭房價仍有凌厲漲勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-17 10:26

桃園市龍潭區龍科三期擴建議題近日再掀討論，房仲業者觀察新竹科學園區六大園區周邊房價，其中僅剩龍潭、銅鑼房價還有 1 字頭；另外，近期雖說龍科三期擴建暫緩，但龍潭房價仍成長逾 3 成，漲勢強勁。

住商機構彙整實價登錄資料，統計新竹科學園區六大衛星園區所在行政區 2023 與 2018 年年房價發展。根據實價資料，2023 年桃園市龍潭區平均房價約每坪 19.1 萬元，區域對比 2018 年平均房價約成長 36.5%，漲幅仍相當驚人。

住商不動產桃園龍潭加盟店店長陳月琴分析，龍潭中古單價站穩 2 字頭，2 房物件含車位總價帶約 800-1000 萬元，與鄰近縣市相比具競爭力，區域頗受在地首購族與外來就業人口青睞。目前雖說龍科三期擴建受阻，不過龍潭科學園區已開發多年，吸引多家科技巨擘在此設廠，園區內知名大廠有台積電先進封測三廠、友達 (2409-TW) 龍科廠、蘋果公司台灣分公司等，科技產業紅利加持，房市仍具保值性，因此剛需仍穩定支撐房價。

觀察實價登錄，銅鑼科學園區所在的銅鑼鄉，歷經多年發展，平均成交單價仍維持約每坪 12 萬元上下，賴志昶分析，銅鑼鄉雖有科技產業加持，區域也有銅鑼車站等機能商圈，但在地人口尚不足 2 萬人，較屬苗栗房市蛋殼區，以至於區域房價變動幅度不大。