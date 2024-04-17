〈房產〉台積電雖不來擴建 桃園龍潭房價仍有凌厲漲勢
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-17 10:26
桃園市龍潭區龍科三期擴建議題近日再掀討論，房仲業者觀察新竹科學園區六大園區周邊房價，其中僅剩龍潭、銅鑼房價還有 1 字頭；另外，近期雖說龍科三期擴建暫緩，但龍潭房價仍成長逾 3 成，漲勢強勁。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，龍潭區域房價為桃園市少數保持 1 字頭的行政區，區域雖說台積電 (2330-TW) 不再擴廠，但科技園區產業紅利仍在，不少人仍期待未來發展。
住商機構彙整實價登錄資料，統計新竹科學園區六大衛星園區所在行政區 2023 與 2018 年年房價發展。根據實價資料，2023 年桃園市龍潭區平均房價約每坪 19.1 萬元，區域對比 2018 年平均房價約成長 36.5%，漲幅仍相當驚人。
住商不動產桃園龍潭加盟店店長陳月琴分析，龍潭中古單價站穩 2 字頭，2 房物件含車位總價帶約 800-1000 萬元，與鄰近縣市相比具競爭力，區域頗受在地首購族與外來就業人口青睞。目前雖說龍科三期擴建受阻，不過龍潭科學園區已開發多年，吸引多家科技巨擘在此設廠，園區內知名大廠有台積電先進封測三廠、友達 (2409-TW) 龍科廠、蘋果公司台灣分公司等，科技產業紅利加持，房市仍具保值性，因此剛需仍穩定支撐房價。
觀察實價登錄，銅鑼科學園區所在的銅鑼鄉，歷經多年發展，平均成交單價仍維持約每坪 12 萬元上下，賴志昶分析，銅鑼鄉雖有科技產業加持，區域也有銅鑼車站等機能商圈，但在地人口尚不足 2 萬人，較屬苗栗房市蛋殼區，以至於區域房價變動幅度不大。
賴志昶提醒，雖說近年全台不少縣市由於科技產業紅利，區域房價出現大幅調升，不過科技園區並非「萬靈丹」，房市發展除經濟發展之外，也需在地機能、剛性需求支撐，並非一昧投資產業，即可炒作房價長期走紅，若消費族群以投機角度跟著園區買房，忽略在地房市未有足夠剛需支撐，最終恐怕將踢到鐵板。
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