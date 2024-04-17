中國需求復甦帶動 日本3月出口連四紅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-17 10:05

受中國需求復甦與日元貶值影響，日本連續四個月實現出口成長，在內需疲軟的情況下為經濟提供了必要的提振。

日本財務省周三 (17 日) 發布報告指出，3 月出口年增 7.3%，增幅較 2 月的 7.8% 略微放緩，但高於經濟學家此前預測的 7%；進口年減 4.9%，市場普遍預期為年減 5.1%。

整體來看，3 月貿易順差 3665 億日元，2023 財年貿易赤字則為 5.8 兆日元，貿易收支連續三年出現赤字。

觀察產業表現，3 月出口領先的包含汽車製造與半導體產業。按地區劃分，對美國出口在 3 月成長 8.5%，對歐洲出口成長 3%。隨著企業在農曆新年假期後回歸運作，對中國出口成長 12.6%。

雖然全球貿易正緩步復甦，但目前全球商業環境仍處於不穩定狀態。由世界貿易組織 (WTO) 發布的貨品貿易指標 (Goods Trade Barometer) 在上月達到 100.6，略高於趨勢基準線，但復甦動能微弱，且前景仍可能面臨各式風險。

WTO 上月表示，商品貿易應會在 2024 年前幾個月持續逐步復甦，但任何成長都可能因為區域衝突和地緣政治緊張局勢，而面臨脫軌的處境。