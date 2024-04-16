基金經理：日元還有再跌10%風險 因央行不願大幅升息

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 15:50

T. Rowe Price 全球固定收益投資組合經理 Quentin Fitzsimmons 表示，由於日本央行不願大幅升息，日元將持續下跌，並可能再跌 10%，至 1980 年代以來的最糟水準。

日元目前已經跌至 1990 年代的水準，日本官員一再喊話，如果需要，他們已準備好採取行動提振日元匯率。 儘管日本央行上個月放棄了負利率政策，但這對支撐日元幾乎沒有什麼作用，因為日本的利率仍然遠低於美國的利率。

這導致日元兌美元匯率今年下跌超過 8%，至 154 的水位。Fitzsimmons 表示，日元續貶其中一個重要原因，是美元近期走強，因為美國的經濟數據顯示，聯準會降息行動可能進一步延後。

市場原本一直在關注 152 的水準，認為這可能會促使日本官員進行干預，但迄今為止，還沒有明確的跡象表明日本有所行動。另一方面，避險基金還在提高對日元的空頭押注，根據 CFTC 的最新報告，空頭部位已經來到 2018 年 1 月以來最高。

Fitzsimmons 表示，雖然他預計日元將進一步走弱，但 170 並不是他的基本情景。

他表示：「空頭部位愈大，反對這種情況的干預就愈有效，因為如果時機恰當，它實際上會擠壓空頭。」