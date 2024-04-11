WTO看好今明年全球貿易復甦 但警告碎片化風險

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-11 07:44

世界貿易組織 (WTO) 表示，隨著通膨降溫緩解家庭預算壓力，今明兩年全球貿易有望出現反彈，但部分大型經濟體間的不信任感與隔閡日益加深，可能干擾復甦進程。

繼 2021 年和 2022 年激增後，全球商品貿易量在去年下滑 1.2%。WTO 去年 10 月時還預估，2023 年商品貿易將較前一年成長 0.8%。

去年全球商品貿易降溫主要是由歐洲所拖累，歐洲能源和食品價格飆升，打擊了家庭在其他商品方面的支出。不過，隨著通膨率下滑和家庭消費能力復甦，WTO 預估今年全球商品貿易有望成長 2.6%，明年成長 3.3%。

事實上，有部分跡象顯示商品貿易正在步上復甦軌道。3 月份對全球各地工廠的一份調查顯示，新出口訂單創下 25 個月來最小降幅。

儘管如此，WTO 仍警告，若各國政府試圖在貿易上避開他們認為不值得信任的國家，復甦進程恐會放緩甚至脫軌。

WTO 總幹事 Ngozi Okonjo-Iweala 表示：「我們正在全球貿易復甦方面取得進展。我們必須降低地緣政治衝突和貿易碎片化等風險，以維持經濟成長和穩定。」

WTO 發出警告之際，愈來愈多國家正在制定措施或考慮採取行動，保護本國企業不受大量中國低價商品衝擊。為了防堵傾銷，美國和歐洲威脅對中國電動車和再生能源設備加徵進口關稅，巴西、印度、墨西哥和印尼等經濟體也加入抵制行列，將目標瞄準中國的鋼鐵、陶瓷和化學品。

WTO 表示，美中貿易關係看起來確實正在趨弱，但沒有明確證據顯示全球化正出現廣泛且持續的趨勢逆轉。

自 2018 年以來，全球兩大經濟體間的貿易成長速度，比其他夥伴還要慢 30%。WTO 也稱，有跡象顯示美國進口的資訊、電腦和電信服務正從亞洲轉為北美鄰國。

不過，中國去年仍是全球最大商品出口國，占全球總量的 14.2%，美國雖位居第二，但占比遠遠落後位居第一的中國，僅 8.5%。