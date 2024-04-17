〈紐約匯市〉鮑爾釋鷹聲 美元觸五個月高位 日元匯價續寫34年新低

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-17 06:39

美元指數周二 (16 日) 觸及五個月高點，兌日元匯價也再刷 34 年新高。聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稍早表示，因通膨仍具黏性，可能必須維持高利率更長一段時間。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.15%，報 106.36，盤中一度觸及 11 月 1 日以來最高。

美元的強勁走勢，主要是受到比預期還要更強的經濟數據所帶動，包含周一 (15 日) 出爐的 3 月零售銷售。此外，比市場預期還要更具黏性的通膨，令市場對 Fed 在接下來幾個月降息的預期降溫。

Monex USA 交易總監 Juan Perez 說：「實際情況是，經濟正在持續擴張。我們本來的看法是美國經濟成長將在第四季放慢步伐，但證據顯示事實恰好相反。」

鮑爾周二表示，Fed 在今年讓通膨回到 2% 的目標「缺乏進展」。他在一場活動上表示：「近期的數據顯然沒有為我們帶來很大的信心，反而顯示，要達到這樣的信心，可能需要比預期還要更長的時間。」

美國上周公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 高於市場預期後，交易員目前預估今年降息次數將不到兩次，低於先前的三次，且首次降息可能落在 9 月，也比原本預估的 6 月還要更晚。

以色列和伊朗間的地緣政治緊張局勢不斷升溫，也提振對美元的避險需求。

在避免中東衝突進一步升級的國際壓力下，以色列戰時內閣定於周二召開這三天以來的第三度會議，討論如何回應伊朗的襲擊行動。但根據以色列政府人士的說法，這場會議已被延後到周三 (17 日)。

鮑爾發表言論後，歐元一度貶至 1.0601 美元，為 11 月 2 日以來最低。美元兌日元升 0.3% 至 154.67 日元，稍早曾觸及 154.79 日元的 34 年高位。

交易員關注的是，日本當局是否會在日元快速貶值之際出手支撐日元。日本官員們近期不斷加大干預警告力道，但分析師認為，對抗強勁的美元看多趨勢相當困難且成本高昂。

法國興業銀行 (Societe Generale) 企業研究、外匯和利率主管 Kenneth Broux 說：「干預措施目前只有起到緩和或控制貶值速度的作用，但無法扭轉趨勢。對許多亞洲貨幣來說，它們面臨的巨大挑戰是，只要美債殖利率繼續走高，就難以取得成功，因為你要面對的是更大的利差。」

澳幣連續三個交易日走低，下跌 0.6% 至 0.64 美元，紐幣跌近 0.5% 至 0.5878 美元，均為 11 月 14 日以來最低。

截至台灣時間周三 (17 日) 約 6:00 價格: