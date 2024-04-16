泓德能源首參與國際智慧移動展 攜手士電布局電動車充電業務

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-16 18:21

泓德能源 2021 年成立星舟快充提供全方位充電營運商服務，整合集團軟硬體資源，提供一站式充電營運解決方案。

泓德能源指出，台灣目標 2040 年禁售燃油車，因此積極拓展電動車市場，但要普及電動車，就得先布建足夠的充電樁，才能減緩車主的里程焦慮問題。從電動車數量來看，台灣 2023 年新售純電小客車為 2.4 萬輛，總量已達 5.8 萬輛。預估到 2030 年單年銷售量將成長至 11-18 萬輛，總量則為 52-71 萬輛，路上每 10 台車就有 1 台是純電小客車，銷售佔比達 30-40%。

泓德能源總經理周仕昌表示，因應電動車銷量不斷提高，充電設備與相關服務也必須大幅提升，才能滿足車主需求。參考電動車的銷量預估，充電設備累計至 2030 年預計有 146-200 億的規模，至 2030 單一年度，充電費用則預估有 96-130 億的收入。泓德能源看好充電市場商機，成立星舟快充，展開「充電站建置與營運」、「充電設備銷售與保修」以及「充電站加盟與代管服務」。

也因此，泓德能源將與士林電機在台灣成立合資公司，展開在地化生產與銷售通路合作，共同將表後光儲充解決方案應用在各種不同場域中。未來，雙方也將一起跨足國際市場，首要目標即瞄準日本市場，並與日本在地大型商社合作，共同開發表後光儲充解決方案應用場域。