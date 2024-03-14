泓德能源今年營運看旺 成首家創新板轉上市一般板企業

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-14 16:55

泓德能源 (6873-TW) 今 (14) 日送件證交所轉上市一般板，為第一家創新板轉上市一般板的企業。展望今年，泓得能源看好，2024 年因為材料成本優化、案場開工量穩定，光電預計開工量體超過 350MW、儲能開工容量超過 160MW，工程營收將於下半年起大量認列，光電、儲能等毛利有望上升，營收可期。

泓德能源去年營收 58.4 億元，年增 15.4%，毛利率 24.8%，年增 9.6 個百分點，淨利率 14%，年增 9.4 個百分點，營收動能雖仍有 6 成來自光電開發與 EPC 工程收入，但已看出智慧電力事業的布局將逐步展現成果，主業收入穩健成長，未來的營收來源也將逐漸多元化。

另外，負責電廠維運的子公司泓博能源至今累計簽約量體已超過 300MW，其服務得到國際第三方驗證機構 TUV NORD 認證，確認品質與技術能進行高效維運，降低業主風險。

負責充電相關業務的子公司星舟快充，不僅已完成環島充電網絡服務，更攜手連鎖超商與停車場品牌，運用現有空間加速充電站點開發。目標 2024 年完成 200 個目的地站、50 個通路合作站點與 30 個專用站。泓德能源與壽險及策略合作夥伴合資平台總計 4 個，管理資產金額超過 650 億。

泓德能源旗下子公司星星電力，截至今年 1 月簽約度數已達 139 億度，轉供據點超過 1,200 個。服務客戶橫跨金融業、電信業、半導體業、製造業與百貨業，今年初也與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 簽署 20 年合作備忘錄。

泓德能源自行發展的 AI 分群演算法，較傳統分群媒合方法可以減少 45% 的餘電產生，大幅提升綠電媒合效率以及轉供收益，企業在對外有貿易、對內有法規的壓力下，對於綠電的需求不斷增加，在綠電供不應求的狀況下，綠電價格預期將持續上升，同時帶動泓德能源營收成長。