擔心中東局勢挫美股？鉅亨買基金：拉回就是好買點 留意全球股與美股基金

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 21:36

昨 (15) 日美國公布 3 月零售銷售數據大幅優於預期，美國 10 年公債殖利率一度飆升至 4.66%，加上傳出以色列可能對伊朗展開反擊行動，擴大兩國衝突規模，兩大利空因素同時打壓美國股市。投資人擔心中東局勢重挫美股，但此刻拉回就是好買點，可留意布局全球股票基金與美股基金。

「鉅亨買基金」投資研究團隊指出，4 月以來，從製造業採購經理人指數、職位空缺數、新增非農就業人數、消費者物價年增率到最新的零售銷售，皆優於市場預期。對於美國今年經濟成長率預期也從去年底的 1.3% 升高至 2.2%。強勁的數據影響市場對聯準會降息的期待，聯邦基金利率年底預估值由 3.75% 升至 4.9%，關係著各類資產價格的美國 10 年公債殖利率則從 3.9% 升至 4.6%。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁提醒，股價由本益比與每股盈餘兩個變數組成，美國 10 年公債殖利率的升高有可能對本益比帶來不利影響，但好的經濟數據也等於每股盈餘增加，對本益比的衝擊結束後，股市會重新回到檢視每股盈餘變化的基本面。

此外，許多投資人擔心以色列與伊朗的衝突會導致油價與通貨膨脹率失控，迫使聯準會大幅升息並引起經濟衰退。回顧 1970 年代第一次石油危機爆發前，美國西德州原油價格為每桶 3.56 美元，戰爭與石油禁運後，來到每桶 11.16 美元，同期間美國消費者物價指數上漲 15.4%。

不過，鉅亨買基金研究團隊表示，目前與 1970 年代不同，現今美國原油供需情況為供給大於需求，應不致產生相同危機。另一方面，除了已被制裁的伊朗外，其他 OPEC 產油國並沒有想加入戰爭的跡象，而沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與科威特還有每日近 500 萬桶的閒置產能。因此，油價很難與 1970 年代一樣，短期上漲好幾倍，已開發國家通貨膨脹率再次失控的可能性不高。