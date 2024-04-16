〈房產〉高雄住宅新舊價差擴大中 鹽埕區一間新屋可換兩間中古屋

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-16 15:19

高雄房價暴漲，新屋與中古屋房價擴大中，房仲業者統計，高雄幾大熱區近一年來新屋與中古屋平均單價差異，其中價格落差最大為鹽埕區，屋齡 5 年內新成屋均價已飆 3 字頭，屋齡 5 年以上中古屋平均 1 字頭還有的找，新舊屋每坪價差幅度達 93.3%。

統計顯示 ，其次包括苓雅區、三民區、新興區，每坪價差幅度均超過 8 成，幾乎是買一間新屋，可以換買兩間中古屋。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，以價差最大的鹽埕、苓雅、三民、新興這幾區，都屬於舊市區，區域開發早且成熟，區內機能優渥、物件選擇性多元，不過中古屋平均屋齡偏高，以老公寓、華廈這類物件，即便商圈受利多拉抬，價格補漲空間仍有限，另一方面這些成熟商圈內的新建案，價格因更具優勢，因此兩者房價差距也因此拉大。

以鹽埕區來說，發展早且為高雄早期最繁華的區域之一，原已逐漸沒落，區內以老屋居多，30 年以上大樓華廈每坪甚至不到 10 萬元就可入手，近年隨亞灣區議題及高流、駁二等觀光發展，加上輕軌、捷運雙軌機能到位再度帶動發展，磁吸建商進駐推景觀大樓新案，每坪最高成交單價已站上 4 字頭，更拉大新舊屋價差。

而價差最小的區域為仁武區，每坪價差僅 4.9 萬元，價差幅度約 2 成，其次為楠梓區，每坪價差約 6.4 萬元，價差幅度約 3 成，另外觀察也發現，高雄近一年來，新屋與中古屋平均價差幅度，也縮減了近 1 成左右。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年建設議題紅利豐沛，房市價量一路向前衝，市區新屋均價已直奔 3 字頭起跳，中古屋也跟上腳步補漲力道強勁，因而縮短了兩者間的價差。這尤其在議題受惠區表現會更為明顯，如價差最小的仁武區及楠梓區，皆具備台積電與產業園區、新興重劃區等開發利多，帶動推案量大增，新案助攻中古房價上揚，且因該區中古房價基期較低，價格也更具補漲空間，同時該區大樓買氣多集中於重劃區內，重劃區內中古物件平均屋齡仍偏新，與新屋價格落差也會較小。