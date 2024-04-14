紐時：以色列總理與拜登通話後 取消對伊朗發動報復性回擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-14 22:55

伊朗周六（13 日）深夜發射上百枚飛彈、出動上百架無人機攻擊以色列後，美國總統拜登勸阻以色列總理尼坦雅胡不要立即對伊朗發動報復性回擊。

據《以色列時報》引述《紐約時報》報導，以色列戰時內閣數名成員本來贊成反擊，但由於伊朗沒造成嚴重損害，多數飛彈被攔截，加上拜登與尼坦雅胡通話，讓以色列政府決定取消回擊。

另據美媒《Axios》披露，一名白宮官員透露，拜登周六告訴尼坦雅胡，以色列、美國及該地區其他國家的聯合防禦，讓伊朗的襲擊失敗。拜登向尼坦雅胡說：「你贏了，接受這場勝利吧。」

這名白宮官員並說，拜登告知尼坦雅胡美方不會參與任何針對伊朗的進攻行動，也不會支持這類行動，尼坦雅胡表示，他理解。

美國官員表示，拜登和幕僚擔心，如果以色列做出反擊，可能會引發區域性戰爭，帶來災難性後果。

一名以色列高階官員透露，拜登與尼坦雅胡通話之際，美國國防部長 Lloyd Austin 也與以色列防長 Yoav Gallant 通話，並要求以色列在對伊朗做出任何反應前，要先通知美方。