中東局勢緊繃 投資避險保本為首務 逢低布局黃金、能源、美債相關資產

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-15 18:50

過去一周布蘭特原油已經突破 90 美元、創下六個月以來新高；而金價則是一度站上每盎司 2400 美元的歷史新高。

油價方面，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，由於中東是全世界主要產油地區，伊朗更是 OPEC + 裡面第三大產油國，因此任何伊朗原油出口可能受到制裁的消息，都使得供需已經相當緊繃的原油市場，因短期供給面短缺的壓力出現使得油價繼續走高。

不過，在此要提醒投資人，由於油金價格短期之內已經漲高，如果中東戰事未能進一步升級，部分先前流入的買盤可能會暫時退場，相關類股也會因此出現獲利了結賣壓，建議投資人可以觀察國際政情勢變化，再進行布局考量。

張繼文進一步分析，傳統上還有一項避險性資產在國際戰亂時容易吸引大量資金流入，那就是被視為無風險利率的美國公債。由於美元是全世界基準貨幣、美債又沒有違約風險，當風險趨避心理上升，國際資金一向會率先流入美債作為避險。加上過去兩年以來 Fed 暴力升息後，目前各天期美債殖利率都處於 2007 年以來最高點，收益率級安全性高的特色更容易吸引國際大額資金流入。