伊朗復仇空襲以色列 伊朗軍方：成功襲擊兩個目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-14 19:47

伊朗周六（13 日）復仇空襲以色列，伊朗武裝部隊總參謀長（伊朗最高級別軍事職務）巴格里（Mohammad Bagheri）周日表示，此次軍事行動成功襲擊兩個目標。

據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，巴格里在周日說，美國聲稱不了解以色列針對伊朗駐敘使館的行動，但其實這個行動是在美國許可下進行，且美軍在伊拉克和約旦全力阻礙伊朗的軍事行動。

巴格里指出，伊朗此次軍事行動的一個目標，是位於以色列和敘利亞邊境的一個以色列大型情報中心，這個中心為以色列襲擊伊朗駐敘使館提供情報。

另一個目標是以色列內瓦蒂姆空軍基地，F-35 戰機從此處起飛，襲擊伊朗外交機關。巴格里表示，這兩處目標都被伊朗的軍事行動嚴重破壞，暫停運作。

巴格里表示，伊朗有能力發動規模十倍於此的軍事行動，但此次伊朗僅限於懲罰以色列，而且伊朗也沒攻擊以色列人口稠密地區和經濟活動地區。