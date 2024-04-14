〈黃金多頭〉銀樓業者驚呼黃金出現「這輩子沒見過的高價」 漲到每錢上萬元也不為過

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-14 12:59

上週在國際間戰事一觸即發緊張氛圍，國際及國內金價持續寫下新高紀錄，不僅高盛上看金價年底前會來到為每盎司 2700 美元，上週五 (12 日) 國內銀樓黃金牌價來到每錢 9480 元，黃金資訊觀測站收在每錢 9360 台幣的牌告價。台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，黃金近期出現這輩子沒看過的高價，但他認為在國際利多因素推升下，黃金漲勢可望穩健上行，挑戰每錢台幣 10000 元 ，12000 元也是指日可待。

2024 年一開年，黃金價格延續 2023 年第四季的漲勢，回溯臺灣銀行黃金存摺售價在過去半年來的走勢（如圖），2023 年 10 月 16 日收盤價還在每公克新台幣 1994 元盤桓，隔天正式升破 2000 元關卡，收在 2005 元，即一飛衝天，銳不可擋，直到 12 月 4 日飆到 2104 元，漲勢乍歇，續探新低，但始終守穩 2000 元大關。

圖片來源：臺灣銀行

2023 年底前最低雖曾來到 12 月 13 日的 2013 元，但旋即展開另一波漲勢，期間金價曾在高位附近震盪，受地緣政治局勢緊張、全球經濟衰退風險等因素影響，加上 3 月下旬，美聯儲未來貨幣政策的預期仍存分歧，使金價稍有回落，但波段震盪後，仍持續上行，漲聲不斷，黃金存摺賣價不斷挑戰 2200, 2300, 2400 元關卡, 直到上看 2500 元。

就台灣市場來看，在銀樓 45 年的石文信笑稱：「上週五，是這輩子看到金價最高的時候！」黃金價昂，導致飾金價位調漲，但人生大事可不能等，對於有結婚剛性需求的新人，單以農曆年前和現在購買的價位相比，同樣購買重達 2 兩的金飾套組，現在便比年前要多花新台幣 2 萬元以上，新人在購買預算上要多留些餘裕。

母親節將屆，金飾也是熱門的禮品選項之一，石文信表示，因為今年金價飆漲，同樣是一人約購置萬元左右預算，為了送份量較足較體面的套組，今年出現較多子女合資購買的現象，往年相對金價較便宜，可能一人即能負擔及單獨購買，今年則是子女合送的較多。

雖然黃金價格已漲到「頂天」，但接觸金市 40 多年的石文信對黃金仍是看漲，石文信說，他個人去年就看好金價會漲到一錢破萬元台幣，並大膽預測：「國際金價若站穩每盎司 2500 美元，國內金價漲到一錢新台幣 10000 元也不為過，若國際因素繼續推升，漲到 12000 元也有可能！」