本週操盤筆記：美3月零售銷售等數據、Netflix財報、比特幣減半

鉅亨網新聞中心 2024-04-14 21:50

本週國際重點財經大事包含：美國 3 月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工和成屋銷售等經濟數據，市場同時關注多位聯準會 (Fed) 官員發言，Fed 經濟褐皮書也將在本週出爐；亞洲方面，中國將公布 3 月城鎮固定資產投資、規模以上工業增加值以及第一季國內生產毛額 (GDP) 等數據。

本週操盤筆記 (0415-0419)

1. 美國 3 月零售銷售等經濟數據

美國上週公布通膨連三個月高於預期後，投資人繼續將目光投向本週出爐的其他經濟指標，包含 3 月零售銷售、工業生產，以及營建許可和新屋開工等房市數據，任何顯示美國經濟相較其他主要經濟體更強勁的跡象，都將加劇市場對聯準會 (Fed) 最快 9 月才會降息的預期。反之，弱於預期的數據可能帶來提前降息的前景。

市場預期，週一 (15 日) 發布的 3 月零售銷售將較前一月成長 0.3%，增幅低於前值的 0.6%。週二 (16 日) 出爐的工業生產估月增 0.4%，高於前值的 0.1%。

其他定於本週出爐的調查指標還有週一公布的 4 月紐約製造業指數和週四 (18 日) 的費城聯準銀行製造業指數。美國還將公布新屋開工、營建許可和成屋銷售等一系列房市數據。

2.Netflix 財報

串流巨頭 Netflix(NFLX-US) 將在週四 (18 日) 盤後公布第一季財報，當中又以新增用戶數最受關注。市場期第一季將新增 462 萬個訂閱用戶，遠高於一年前的 175 萬，Netflix 料於財報電話會議中深入討論每位訂戶的平均收入 (Average Revenue per Membership, ARM)、擴大廣告業務的進度，以及付費共享的好處等議題。

摩根大通 (JPMorgan) 對於 Netflix 的前景更新充滿信心，認為付費共享、核心用戶成長、紮實的內容和不斷擴大的廣告規模所帶來的好處將延續至 2024 年。

Oppenheimer 認為，Netflix 未來三年的淨新增用戶數有望較華爾街預期高出 24%。分析師 Jason Helfstein 表示，考量到 Netflix 的內容優勢日益彰顯，加上競爭對手平台削減內容與廣告支出，到 2026 年，用戶保留率更可能達到 60%，這意味著用戶數將比華爾街預期增加 1400 萬。

3. 比特幣減半

「比特幣減半」指的是礦工挖礦可獲得的獎勵將減半，屆時區塊補貼將從 6.25 BTC 降至 3.125 BTC，減半目的是為了控制比特幣供應量，確保有限供應，維持穩定發行，是一種加密貨幣的調控機制。

比特幣過去一共發生過三次減半，區塊補貼從 2012 年的 50 BTC 降至 25 BTC，並在 2016 年降至 12.5 BTC，最近一次是發生在 2020 年 5 月 11 日，最終降至 6.25 BTC。