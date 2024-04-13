鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-13 06:42

今年有貨幣政策投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周五 (12 日) 表示，考量到勞動力市場強勁、消費者支出強勁，以及近幾個月通膨緩解步伐放慢，目前絕對沒有調整利率的急迫性。

戴莉說，在能夠確信通膨步上正軌之前，聯準會 (Fed) 還有「很多工作要做」。

戴莉周五在舊金山的一場活動上表示，目前政策處在一個良好的位置，必須對通膨正在回到 2% 有著絕對的信心，她才會考慮降息。

戴莉說，因勞動力市場強勁，通膨降溫速度比去年還要慢，必要的話，Fed 將盡可能維持當前立場，以便壓制通膨。

美國本周稍早公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 增幅連續三個月超出預期，加劇人們對通膨再次加速的擔憂，市場對 Fed 今年降息次數的押注因此縮減至兩次，並且預估最快 9 月才會開始降息。