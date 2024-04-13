美國鋼鐵股東表決同意與新日鐵的收購交易

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-13 11:19

即使在政治上的反彈聲音愈來愈大，美國鋼鐵 (X-US) 股東周五 (12 日) 仍如預期批准新日鐵的 149 億美元收購提議，距離雙方完成交易又更近一步。

美國鋼鐵表示，超過 98% 的股東表決贊成這筆交易。根據交易內容，新日鐵將以每股 55 美元的價格收購美國鋼鐵。前者在去年 12 月便宣布將以龐大溢價進行收購。

不過，幾位美國議員後續卻以國安為由公開反對這筆交易。美國總統拜登也表示，美國鋼鐵應保留為美國所有。

美國鋼鐵周五收盤下跌 2.13% 至每股 41.33 美元，遠低於新日鐵提出的報價。該筆交易是否能獲取監管機構批准，仍具不確定性。

根據路透報導，美國海外投資委員會 (CFIUS) 已和各方會面討論該筆交易。另據 Politico 周三 (10 日) 報導，美國司法部已針對這筆收購案展開深入的反壟斷調查。

新日鐵此前承諾不會因為這筆交易而裁員，並且遵守鋼鐵工會和美國鋼鐵之間的所有協議，將美國總部遷至美國鋼鐵公司所在的匹茲堡。