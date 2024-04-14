〈台股風向球〉國際利空翅膀搧動 漲多股要提防蝴蝶效應來了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-14 11:50

上周股匯大脫鉤，新台幣貶破 32.3 元整數大關創 5 個月來新低，加權指數則是續漲達 398 點，顯示內資資金的續航力強勁，不過，台股交易員提醒，台積電 ADR(TSM-US) 周五重挫 3%，再加上國際各種利空，掀起的震盪漣漪終將到來，漲多股要小心了。

台股上周仍洋溢馬照跑舞造跳的氛圍，周漲近 400 點，事實上，台股技術面指標過熱、融資餘額又衝高至 2021 年 8 月中旬以來，反觀美股道瓊指數周跌幅達 2.37%、以伊戰火恐一蹴即發，隨著美股回落壓力漣漪到來，本周台股震盪壓回氣氛升溫。

台股交易員分析，國際利空有市場擔憂中東緊張情勢，由於伊朗可能出手攻擊以色列，使恐慌指數 VIX 躍升至 2024 年最高。

其次，因美國通膨數據高於市場預期，聯準會恐不會在第二季降息的機率已逼近 50%，不僅降息時點延後，甚至連降息空間都可能低於預期，反映在新台幣重挫至 5 個月來低點，顯示國際資金已先行回流美元避風港。

不過，台股交易員也不過度悲觀，因龍年以來多頭急行軍狂衝，但多半集中在部分族群，不少散戶投資人是「看的到吃不到」，大盤其實需要回檔整理，才有助下檔支撐更堅實，後續上攻更整齊。

值得留意的還有，作為 AI 領頭羊之一的廣達 (2382-TW) 周五填息秀出師不利，除息首日以貼息作收，台股交易員提醒，恐會影響到後續個股的填息士氣。

永豐投顧進一步說明，本周美國將公布 3 月 CPI，聯準會的態度是市場關注的焦點，以 2 月 PCE 的狀況看，目前通膨降溫情況僅符合預期，隨著多位官員的態度表示不急於降息，很可能影響 5 月初 FOMC，建議謹慎看待。