〈台股盤後〉重電、電纜股撐半邊天、台積電中途熄火收跌16點 周線連8紅
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-12 14:20
台股今 (12) 日早盤在權值股由台積電 (2330-TW) 擔綱，加上重電及電線、電纜股助威，推升大盤指數衝高到 20825.04 點，但大盤面對獲利了結賣壓也不輕而拉回，終場指數以 20736.57 點作收，小跌 16.65 點或 0.08%，成交值 4784.33 億元，又較昨日放大；同時，OTC 指數在今天盤中也以 257.71 點創新高。
資深分析師簡伯儀指出，在類股良性輪動輪漲格局之下，台股盤中仍見逢低承接的買盤，台股將還有震盪走堅的表現機會。
台股集中市場大盤今日早盤開盤開在 20772.79 點，最高 20835.04 點，最低 20713 .87 點，終場指數以 20736.57 點作收，小跌 16.65 點或 0.08%，成交值 4784.33 億元，終場指數以 20228.43 點作收，小漲 29.34 點，再創收盤新高，成交值 4958.63 億元。周線連八紅，單周上漲 339 點。
台股今天振盪加劇，分析師黃漢成說，但投資人應相對衡量本身對市場風險的承受能力再介入。
台股權值股台積電 盤中走強以 826 元創新高，但尾盤遭了結賣摜殺、以下跌 2 元或 0.24%，收盤價報 818 元；鴻海 (2317-TW) 收盤報 150.5 元，小漲 0.5 元或 0.33%，但大立光 (3008-TW) 收盤價報 2350 元，上漲 35 元，成交量放大爲 1888 張，但以盤中最低點作收；光學元件股反而是玉晶光 (3406-TW) 走勢活潑，收盤下跌 0.5 元，收盤價報 472 元。
而高階 ABF 需求回升緩慢爆發同時，ABF 類股欣興 (3037-TW) 上漲、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價走弱，收盤下跌
今天重電股包括華城 (1519-TW)、大同 (2371-TW) 同展強勢，包括電線及電纜股如宏泰電工也因銅價上漲題材同以強勢表現。
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