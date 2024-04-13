美股重點新聞摘要2024年04月13日

馬斯克：特斯拉 FSD 月費砍半 自 199 美元降至 99 美元

特斯拉執行長馬斯克週五 (12 日) 宣布，美國市場的全自動駕駛 (FSD) 軟體大減價，每月 199 美元的訂閱費用已下調為每月 99 美元，因其目標是在第一季財報公布之前提高其先進駕駛輔助系統的採用率。閱讀全文...