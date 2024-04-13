美股重點新聞摘要2024年04月13日
鉅亨網新聞中心 2024-04-13 08:16
馬斯克：特斯拉 FSD 月費砍半 自 199 美元降至 99 美元
特斯拉執行長馬斯克週五 (12 日) 宣布，美國市場的全自動駕駛 (FSD) 軟體大減價，每月 199 美元的訂閱費用已下調為每月 99 美元，因其目標是在第一季財報公布之前提高其先進駕駛輔助系統的採用率。閱讀全文...
Fed 戴莉：目前絕對沒有調整利率的急迫性
今年有貨幣政策投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周五 (12 日) 表示，考量到勞動力市場強勁、消費者支出強勁，以及近幾個月通膨緩解步伐放慢，目前絕對沒有調整利率的急迫性。閱讀全文...
美議員喊話拜登 全面禁中電動車
美國參議院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 週四 (12 日) 敦促拜登總統阻止中國電動車進入美國市場，以保護美國汽車工人，並應對中國汽車構成的經濟和國家安全威脅。閱讀全文...
傳中國要求電信商逐步淘汰外國晶片 英特爾、超微盤中股價齊跌逾 4%
英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 周五 (12 日) 美股盤中股價雙雙跌逾 4%，此前《華爾街日報》(WSJ) 報導指出中國下令國內大型電信營運商在 2027 年前逐步淘汰外國晶片。閱讀全文...
美 4 月密大消費者信心指數初值降至 77.9 長、短通膨預期雙雙攀升
密西根大學周五 (12 日) 公布初步調查顯示，4 月消費者信心指數降幅大於預期，同時消費者對長、短通膨預期均有所攀升，凸顯美國民眾對高物價的失望。閱讀全文...
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