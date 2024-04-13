華為最新PC搭載英特爾AI晶片 美議員痛批「無法接受」

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-13 10:22

中國電信巨頭華為本周推出一款搭載英特爾 (INTC-US) 人工智慧 (AI) 晶片的筆記型電腦後，美國共和黨議員周五 (12 日) 痛批，拜登政府允許英特爾繼續向供貨的作法令人無法接受。

2019 年，華為因違反與伊朗相關的制裁規定，遭美國列入出口管制名單，這意味著美國供應商在向華為出貨前，必須先取得美國政府的授權。川普在任期間曾向英特爾頒發許可證，允許其向華為供應用於筆電的中央處理器 (CPU)。該項許可即將在今年稍晚到期。

華為周四 (11 日) 推出首款支援 AI 的筆電 MateBook X Pro，搭載的便是英特爾最新處理器 Core Ultra 9。

消息一出後，共和黨眾議員 Elise Stefanik 在社群平台 X 上發文表示，這款最新筆電「明確表明」商務部已同意向華為出貨最新晶片。她說：「拜登政府允許我們最大的戰略對手取得美國尖端技術，來破壞美國國家安全，這令人無法接受。」

另一位共和黨眾議員 Michael McCaul 在發給路透的電子郵件中回應了 Stefanik 的言論。他說：「必須停止這些授權。兩年前我被告知將停止向華為發放許可，但到了今年，這項政策似乎仍未改變。」

一位知情人士透露，這些晶片是依據現有的許可證出貨的，且美國最近對中國祭出的 AI 晶片出口禁令，並未涵蓋這些晶片。