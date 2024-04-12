IEA下調今年石油需求預測 警告俄國煉油廠遇襲可能擾亂柴油市場

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 22:41

根據外媒周五 (12 日) 報導，國際能源署 (IEA) 下調今年年石油需求成長預測，原因是經合組織 (OECD) 的石油供應「異常疲軟」、新冠疫情後的反彈基本完成以及電動車數量不斷擴大。另外該組織也警告，烏克蘭無人機對俄羅斯煉油廠一連串襲擊可能會擾亂全球石油產品市場。

IEA 在其最新的單月石油市場報告中表示，已將其 2024 年石油需求成長預測下調約 10 萬桶 / 日至 120 萬桶 / 日。該機構表示，預估明年的擴張速度將進一步放緩至 110 萬桶 / 日，因為新冠疫情後的反彈已經結束。

IEA 發布報告之際，中東緊張局勢加劇導致油價反彈，能源市場參與者密切關注這個產油區供應中斷的前景。截稿前，6 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.28%，至每桶 91.79 美元；5 月到期的西德州原油期貨上漲 2.56%，至每桶 87.20 美元。

伊朗是石油輸出國組織 (OPEC) 的成員國，在指責以色列本月早些時候轟炸其駐敘利亞首都大馬士革大使館後，伊朗誓言要進行報復。這次襲擊加劇該地區的緊張局勢，該地區已經在努力應對正在進行的以色列和哈瑪斯衝突。以色列還沒有宣稱對這次襲擊負責。

另外，烏克蘭無人機今年加強對俄羅斯石油產業的攻擊力道，試圖破壞對軍方的燃料供應，並遏制克里姆林宮的收入。根據 IEA 的報告，在抵銷之前，本季俄國每天約有 50 萬至 60 萬桶的原油加工能力可能處於停產狀態。

IEA 表示，關閉受損煉油廠或 4 至 8 周的設備進行維修，可能意味著俄羅斯石油產品出口的重大損失。國際市場依賴俄羅斯的柴油、石腦油和航空燃料出口，而亞洲的煉油系統吸收了大量俄羅斯的直餾和裂解渣油，以促進裝置原料的升級。

到目前為止，俄國煉油廠開工量的實際降幅要低得多。IEA 稱，截至 3 月底，俄羅斯官方每周煉油廠產量數據與原油日產量為 500 萬至 520 萬桶一致，而不是自下而上的煉油廠停產評估所顯示的 460 萬桶。

電動車銷量成長影響汽油需求

IEA 石油工業和市場部門負責人 Toril Bosoni 表示「我們看到 (電動車) 銷量激增，尤其是在中國和歐洲，這確實影響了汽油需求，但在美國也是如此。」

她還指出，有很多人說電動車銷售成長不如預期的那麼多，但電動車的銷售和汽車燃油效率的提高正在降低汽油需求，至少在發達經濟體，尤其是在中國。

當被問及與石油供應安全有關的一些主要問題時，Bosoni 回答：「顯然，我們正在密切留意中東。持續發生在紅海的油輪襲擊是關鍵問題，但也加劇伊朗和以色列之間的緊張關係，然後我們看到俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係繼續，煉油廠遭到襲擊。」