傳OpenAI執行長阿特曼向外力推自家AI企業服務 當中包括部分微軟客戶

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-13 00:21

根據路透周五 (12 日) 報導，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 本月在舊金山、紐約和倫敦接待數百名財富 500 強企業高層，他和其他 OpenAI 高層在會上推銷人工智慧 (AI) 服務，在某些情況下還與投資自己的微軟 (MSFT-US) 進行正面交鋒。

報導指出，OpenAI 類似巡演展示的活動表明，這家受惠升成式 AI(Generative AI) 爆炸式成長的公司正在群球來自全球各地企業的新收入來源──其中一些可能來自其最大合作夥伴的所在地。據悉，阿特曼與企業高層總共有 3 次會面，有兩次於上周在美國、一次是本周一在英國倫敦舉行，而此前都沒有媒體報導過。

匿名與會者透露，阿特曼在上述城市活動中向 100 多位企業高層發表談話，而且在每次活動中，阿特曼和 OpenAI 營運長萊特凱普 (Brad Lightcap) 都提供產品演示，包括 ChatGPT Enterprise，這是其最著名的企業聊天機器人，可以從簡單的提示升成文本，將客戶應用程式連接到其 AI 服務軟體 API，還有新的文本轉視訊模組。

OpenAI 承諾，ChatGPT Enterprise 企業客戶數據不會用來訓練模型。在與來自金融、醫療和能源等產業的潛在客戶交談時，OpenAI 高層強調客戶服務中心管理 (call-center management) 和翻譯等一系列應用。他們指出，公司的消費者版本聊天機器人已經被 92% 以上的財富 500 強企業使用。

值得注意的是，作為 OpenAI 最大投資人，微軟透過其 Azure 雲端服務和銷售 Microsoft 365 Copilot 提供對 OpenAI 技術的使用權限。與會者說，現場活動一些高層問如果已是微軟客戶，為什麼還要付費使用 ChatGPT Enterprise。

對此，阿特曼和萊特凱普回應，付費使用 ChatGPT Enterprise 可以直接與 OpenAI 團隊合作獲得最新模型，而且還有機會獲得客製化 AI 產品。

截稿前，OpenAI 與微軟拒絕回應置評請求。

OpenAI 上一次的次級交易 (Secondary Sale) 估值為 860 億美元，自其聊天機器人 ChatGPT 在 2022 年底迅速普及以來，該公司一直在努力實現收入來源多元化。有知情人士透露，該公司預估將實現 2024 年營收 10 億美元目標。