〈紐約匯市〉通膨黏性揮之不去 美元微升 日元兌美元再觸34年新低

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-12 05:50

美元周四 (11 日) 在震盪交易中小幅上揚，美國稍早公布 3 月生產者物價指數 (PPI) 增幅低於預期，未緩解人們對通膨持續的擔憂，官員們也重申必須採取耐心的方式來放寬貨幣政策。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.03%，報 105.28。

周四公布數據顯示，美國 3 月 PPI 月增 0.2%，低於路透訪調經濟學家預測的 0.3%，年增率為 2.1%，經濟學家預期為 2.2%。

同日另一份報告顯示，截至 4 月 6 日當周，美國初次申領失業金人數達 21.1 萬，略低於預期的 21.5 萬，反映勞動力市場持續吃緊。因投資人聚焦通膨，美元幾乎沒有對此作出反應。

在 PPI 報告之前，美國周三 (10 日) 公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Albert Wizman 表示：「CPI 已對提前降息的前景造成足夠傷害。我們必須接受這一點，直到接下來三個月通膨繼續維持在較低水平，這代表降息時程將被延後。」

多位 Fed 官員周四公開發言，其中，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，雖然 Fed 在抑制通膨方面取得相當大的進展，考量到通膨波動劇烈，短期內沒有調整貨幣政策的明顯需求。

今年有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 也表達相同看法。他指出，最新數據並沒有改變他對物價壓力正在普遍趨緩的信心。

美元兌日元盤中再觸 34 年新高，但在 PPI 數據公布後一度跌破 153 關卡。截稿前，美元兌日元升 0.15% 至 153.22 日元。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，PPI 報告出爐後，美國利率期貨市場反映 Fed 在 9 月降息的機率約 69%。聯邦基金期貨同時將今年降息的預期次數，從幾周前的三到四次減少至不到兩次，即約 42 個基點。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，市場隱含利率預期和昨天相比沒有太大變化，異常大的利差也令美元保持在高檔。

其他貨幣方面，歐元盤中貶至 2 月中旬以來最低，截稿前跌 0.16% 至 1.0727 美元。歐洲央行稍早如預期將利率維持在 4% 的高點，但發出準備降息的信號。

英鎊自盤中觸及的四個月低點反彈，上漲 0.15% 至 1.2554 美元。澳幣漲逾 0.4% 至 0.6540 美元。

截至台灣時間周五 (12 日) 約 6:00 價格: