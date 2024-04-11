〈台幣〉非美貨幣倒地、外資領台積電股息轉手就匯出 爆量狂貶近2角
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-11 19:01
美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 增幅超出預期，市場擔憂 Fed 降息時間再延後，美元指數應聲大漲，非美貨幣今 (11) 日幾乎全面跳水，受外資匯出影響，終場重貶 1.91 角，以 32.211 元作收，探近 5 個月新低，台北及元太外匯市場爆出 24.54 億美元的巨量。
新台幣兌美元匯率今天以 32.07 元開盤，一口氣摜破 32.1、32.2 元兩道關卡，最低來到 32.242 元，狂貶 2.22 角，尾盤新台幣貶幅略收斂，收在 32.211 元，仍為去年 11 月中旬以來的最低點。
匯銀人士指出，適逢台積電股利入帳，外資幾乎是領了股息轉頭就匯出，使得整體交易量擴大，並進一步壓抑新台幣走勢。
亞洲區貨幣匯率都大貶，人民幣相對抗貶，新台幣今日對美元匯率重貶 1.91 角，以 32.211 兌 1 美元收盤，除了反映美元指數大漲之外，台積電股利入帳，外資反手就買了美元匯出，更是助貶新台幣，即期外匯市場交易量達，為近期大量。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，非美貨幣普遍急殺，日元狂貶 0.84%，摜破 153 兌 1 美元關卡，創 34 年新低，韓元重摔 0.67%，新台幣重貶 0.59%，而人民幣小跌 0.05%，相對有撐。美元指數大漲 0.98%。
- 如何搭上主力順風車？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇