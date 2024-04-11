加拿大央行利率如期按兵不動 暗示通膨若持續降溫6月可能降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-11 00:22

加拿大央行 (Bank of Canada) 周三 (10 日) 連續第六次宣布維持政策利率在 5% 不變，符合市場預期，不過央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 暗示如果近期通膨降溫趨勢持續下去，6 月就有可能降息。

加拿大央行周三連續第六次宣布維持政策利率在 5% 不變，符合市場預期。(圖：ZeroHedge)

這是馬克林迄今為止給出最明確的降息暗示，自 2023 年 7 月以來，加拿大央行一直將利率保持在 5% 水準。馬克林在貨幣政策記者會上被問及 6 月是否可能在降息範圍時間內時，他回答有。他向記者說：「我們只需要再看一段時間，就能確信通膨正往 2% 道路上走，屆時降低利率將是合適的。」

馬克林周三在事先準備好的致詞中也提到：「我們正在看到希望的進展，但需要更長一段時間，才有信心物價能穩定且持續降溫。」

加拿大央行貨幣政策聲明顯示，儘管通膨過高、風險仍在，但近幾個月的消費者物價指數 (CPI) 和核心通膨已進一步放緩。這段聲明也證實，決策者的討論已轉向今年何時開始降息，但這仍將取決未來幾個月通膨數據的變化。

在最新預測中，加拿大央行將今年 CPI 預測從 2.4% 下修至 2.2%，而 2025 年的 CPI 預測保持在 2.1% 不變。與此同時，今年過內生產毛額 (GDP) 從 1.6% 上調至 2.1%，但 2025 年的 GDP 增速從 2.7% 下調至 2.2%。

決策者表示，1 月以來的數據增強他們的信心，即物價壓力正在逐漸放緩，儘管預料經濟成長將會加快。馬克林希望核心通膨率近期進一步降溫，不要只是曇花一現，未來幾個月加拿大央行將密切留意通膨變化。

經濟學家預估，加拿大央行將在 6 月 5 日的下一次貨幣政策會議上降息。隔夜交換利率交易員認為，該次會議上降息 1 碼 (25 個基點) 的利率超過三分之二，同時認定 7 月會再降息一次，今年總共有兩次降息。

值得注意的是，加拿大央行和美國聯準會 (Fed) 類似，也把期對中性利率預期上調 25 個基點，至 2.25%-3.25% 區間，突然提高通膨目標在已開發國家央行非常流行。不過加拿大央行在通膨方面的進展開始與美國出現分歧，後者今年迄今的物價壓力意外上升。

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial bank of Commerce) 經濟學家 Andrew Grantham 在給投資人的一份報告中表示：「整體而言，央行聲明與緩慢降息的步伐一致，下一輪 CPI 數據中核心通膨的持續下行態勢將是決定 6 月下次會議是否啟動降息進程的關鍵。」

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Stephen Brown 表示，馬克林有關通膨進展需要「更長時間」的言論可能有不同的解讀。但他表示，如果未來幾個月核心物價的環比變化保持溫和，央行似乎對 6 月降息持開放態度。