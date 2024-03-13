意法半導體執行長：儘管美中晶片戰加劇 中國仍是重要市場
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-13 00:40
意法半導體 (STMicroelectronics) 執行長 Jean-Marc Chery 周二 (12 日) 表示，儘管美中在半導體問題上的緊張關係日益加劇，但中國仍是該公司重要的成長市場。
在倫敦舉行的花旗科技會議上，Chery 表示，中國晶片製造商投資相對較舊一代晶片的計畫並沒有嚇倒該公司。Chery 說，公司認為進入中國電動車、數位電源控制和再生能源市場至關重要。此前美國阻止中國公司製造自己的先進晶片。
意法半導體是汽車晶片和微控制器 (MCU) 的主要製造商，其競爭對手是德州儀器 (TXN-US)、恩智浦(NXPI-US)、安森美半導體(ON-US) 和日本瑞薩電子 (Renesas) 等在較成熟的製造節點 (尺寸) 上生產晶片的公司。
產業組織國際半導體產業協會 (SEMI) 預測，在政府大量補貼的推動下，中國晶片製造商今年的產能增幅將達 12% 左右，高於其他國家。
Chery 表示：「對我們來說，看到中國晶片製造商對主流技術進行如此大規模的投資肯定是一種風險。但這也是一個機會。」
但他表示，意法半導體投資本地生產的策略，包括與三安光電 (600703-CN) 合資生產碳化矽晶片，將確保公司的成長。
他說：「中國目前占我們收入的 15%。我們知道，在一些市場，如碳化矽，中國將是成長最快的市場。因此，我們在中國的滲透率將會提高。」
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