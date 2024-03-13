意法半導體執行長：儘管美中晶片戰加劇 中國仍是重要市場

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-13 00:40

意法半導體 (STMicroelectronics) 執行長 Jean-Marc Chery 周二 (12 日) 表示，儘管美中在半導體問題上的緊張關係日益加劇，但中國仍是該公司重要的成長市場。

在倫敦舉行的花旗科技會議上，Chery 表示，中國晶片製造商投資相對較舊一代晶片的計畫並沒有嚇倒該公司。Chery 說，公司認為進入中國電動車、數位電源控制和再生能源市場至關重要。此前美國阻止中國公司製造自己的先進晶片。

產業組織國際半導體產業協會 (SEMI) 預測，在政府大量補貼的推動下，中國晶片製造商今年的產能增幅將達 12% 左右，高於其他國家。

Chery 表示：「對我們來說，看到中國晶片製造商對主流技術進行如此大規模的投資肯定是一種風險。但這也是一個機會。」