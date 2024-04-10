不止五倍！美日領袖峰會談補帖共同規則 日企對美中兩國投資差距將擴大

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:49

日本首相岸田文雄周二 (9 日) 抵達白宮，正式展開國事訪問行程，這是日本首相 9 年來首次以國賓待遇訪問美國，期間也將視察日本企業的投資對象，《日經新聞》最新報導指出，岸田與美國總統拜登在關於制定共同的補貼規則等方面達成協議，有望推動日本企業的對美國投資。與此同時，日本對中國的直接投資持續減少，正將資金轉向美國，截至 2022 年底對美直接投資 (FDI) 餘額達 6965 億美元，是對中國的 5 倍，

根據日本貿易振興機構 (JETRO) 統計，去年日本企業對美國投資 635 億美元，與 2022 年持平。截至 2022 年底，日本對美國的直接投資餘額為 6,965 億美元，達到對中國（1,425 億美元）的 5 倍。10 年前，日本對美國的直接投資餘額為 2,865 億美元，是對中國的 3 倍。日本對中國的直接投資正在減少，對中美投資的差距料將進一步擴大。

日本企業正瞄準美國旺盛的個人消費，日本房地產企業積水住宅與大和房屋工業正收購美國大型房地產企業，食品廠商也決定在美蓋新廠，日清與養樂多均砸下 2 到 3 億美元在當地建造新工廠，富士膠片去年也花費 7 億美元收購 Entegris 旗下半導體高純工藝化學品產品線。

日本企業瞄準的是美國的個人消費，美國去年國內生產毛額 (GDP) 約 27 兆美元，個人消費佔整體的 7 成，光這就跟中國近 18 兆美元 GDP 相當，比日本 4 兆美元高出逾 3 倍，

報導指出，人口減少導致日本的內需不斷萎縮，這一隱憂日漸顯著，日本企業正在巨大的美國市場尋求出路，拜登政府政策針對在美國生產提供補貼，這樣的產業政策也在促進日本企業對美國投資。去年 10 月，豐田把美國車載電池工廠的投資從逾 50 億美元一口氣增加 80 億美元。

此外，中國經濟放緩，面臨的地緣政治風險也正在提高，這也促使日本企業把目光轉向美國，根據去年 JETRO 調查，進駐中國的日本企業僅有 28％表示將在未來 1 到 2 年擴大業務，在美國的日本企業這樣回答的比率則為 49%。

但從投資報酬率來看，去年對美國的投資報酬率為 8%，不僅低於對中國的 18%，還低於對歐洲、東協的 10%。