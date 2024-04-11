亞銀上調亞洲開發中國家成長前景 但中國仍構成壓力

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-11 10:07

亞洲開發銀行 (ADB) 周四 (11 日) 表示，消費者需求依然強勁與通膨趨緩之下，中國以外的亞洲開發中國家經濟未來兩年有望持續擴張。

亞銀將 2024 年亞洲開發中國家經濟成長預測，從 12 月的 4.8% 上調至 4.9%，2025 年成長率同樣為 4.9%。不過，該行警告部分挑戰依舊存在，包含中東在內等地緣政治緊張局勢加劇，可能干擾供應鏈，進而使通膨重燃。

通膨方面，亞銀預估今年通膨率將小幅放緩至 3.2%，且 2025 年將進一步下滑至 3%。

亞銀首席經濟學家 Albert Park 在《亞洲發展展望》(Asian Development Outlook) 報告中表示：「即使外部環境存在不確定性，亞洲開發中國家今年仍將保持強勁成長。多數經濟體結束升息周期加上半導體周期好轉，帶動商品出口持續復甦，並支持經濟成長。」

台灣方面，亞銀表示，人工智慧 (AI) 熱潮可望幫助帶動對半導體的需求，進而刺激出口和投資回升，今年台灣經濟成長率估達 3%。不過，消費成長將開始放緩，並持續至明年，2025 年經濟成長率料下滑至 2.7%。

亞銀表示，因曠日持久的房地產危機等問題干擾中國經濟復甦，中國仍對亞洲開發中國家成長前景構成挑戰。

亞銀首席經濟學家 John Beirne 在報告發布前的簡報中表示，惠譽 (Fitch) 周三將中國主權信評展望調降至「負向」，令投資人感到擔憂。這可能為房地產領域帶來額外的一些問題，對於地方政府債務和主權借款成本來說也沒有幫助。