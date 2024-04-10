築間3月、Q1營收均創同期高 北中南形成集團餐飲聚落

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-10 16:33

連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 今 (10) 日公告 3 月合併營收 4.63 億元，月減 7.01%，年增 8.91%，第一季合併營收 14.64 億元，年增 4.46%，均創同期新高，築間正在快速展店、開新品牌，旗下全新韓式料理品牌「朴庶韓國豆腐鍋」首店於 3 月底插旗高雄，集團也透過多品牌，逐漸在北中南一級餐飲戰區形成集團聚落。

築間自去年 12 月起陸續推出多個新餐飲品牌，「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」，以及「朴庶韓國美食公社」的「朴庶韓國烤肉」、「朴庶韓國豆腐鍋」等，一口氣將拓展至 10 個品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式和吃到飽等五大餐飲類別。

其中，朴庶韓國豆腐鍋首店於 3 月底插旗高雄；而築間酸菜魚開出不到半年已在基隆、高雄、新北、香港銅鑼灣成功開出 4 家直營分店，更於 4 月 1 日插旗台中。

築間說明，旗下品牌食材品質挑選嚴謹、營業至深夜搶攻各時段消費族群，加盟店正迅速增加搶攻市場版圖，第一季共開出 10 家新分店，總店家數推進到 178 家，也分別於台北、台中、高雄的餐飲一級戰區聚集成集團品牌聚落。