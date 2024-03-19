築間加盟展大啖餐飲商機 築間酸菜魚首度開放加盟

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-19 13:01

台北國際連鎖加盟大展於今 (22) 日在台北世貿一館開跑，連鎖餐飲業者築間 (7723-TW) 宣布，旗下「築間酸菜魚」首度開放加盟，展出期間有限定現折 90 萬的加盟優惠方案，全力拓展餐飲市占。

築間酸菜魚現已在基隆、高雄、新北和香港銅鑼灣開出 4 家直營店，此次在台北加盟展提供有 22 席次與 42 席次兩種方案，更推出限定現折 90 萬的加盟優惠，最低可以 350 萬 (原價 440 萬) 簽約。

同時，「築間幸福鍋物」、「燒肉 Smile」加盟方案也有每日限量現折 70 萬元優惠，依創業夥伴需求，提出經典、精裝、旗艦三種版本，保障年毛利由 488 萬最高可到 1088 萬元。

築間自 2018 年開放加盟體制，擁有完善的加盟流程規劃，可大幅度縮短許多首次踏入餐飲業夥伴的摸索期，開業後有總部各專業部門為後盾，如加盟輔導處、教育訓練部、營運考核部、採購物流處等一條龍式輔導。

隨著疫後餐飲需求暴增，築間期許，以類直營模式成就更多加盟夥伴的頭家夢。

築間自去年底迄今陸續開出 3 個全新品牌和海外首間分店，截至目前，築間共擁有 9 大品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式和吃到飽五大餐飲類別，第二季在台北、台中將有 2 個全新品牌誕生。