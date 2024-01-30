築間看旺獨食風潮 再開個人燒肉品牌「朴庶」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-30 10:47

連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 今 (30) 日宣布，看準單身趨勢帶動的「獨食商機」，韓式個人烤肉新品牌「朴庶韓國烤肉公社」將於 2 月 3 日起開幕營運，命名取自韓語「拍手」諧音，將趣味的職場日常烤肉文導入，也是繼「燒肉 Smile」後集團的第 2 個韓國烤肉品牌。

築間指出，據內政部統計推算，單身經濟的延伸在台灣一年商機超過 5000 億元，獨食文化風潮也早從日本延燒至台灣，並逐漸成為用餐常態。

築間旗下人氣燒肉品牌「燒肉 Smile」自 2020 年創立以來，截至目前全台有 26 間據點，是全台最大個人燒肉品牌，挾此氣勢，築間今年再創立朴庶韓國烤肉公社，成為築間旗下第 2 個韓國烤肉品牌、第 5 個燒肉品牌，首店緊鄰基隆潮境公園及八斗子漁港知名景點。

朴庶韓國烤肉公社提供有多達 35 款套餐選擇，以及 8 道韓系小菜和 20 款酒水飲品，並導入頂級食材如 A5 和牛，搶攻全客群。