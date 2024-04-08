旗下兩餐飲品牌驚爆食安中毒 王品發出致歉信

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 19:20

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 旗下初瓦和嚮辣西門店傳出食物中毒事件，據台北市衛生局今 (8) 日統計，已有 56 人用餐後身體不適就醫，對此，王品下午發出對消費者的致歉信，強調應該要戒慎恐懼，並將承擔應有責任。

清明連假期間，嚮辣和初瓦捷運西門店的消費者和同仁出現上吐下瀉的病徵，衛生單位到店檢查，發布環境改善通知單，王品對這一切表達最誠摯的歉意。

王品在此致歉信件中說明，早前曾提出可能的汙染源，這個推論至今還沒有明確的科學證據支持，將深刻反省錯誤，因為，無論汙染源究竟是什麼，都讓同仁和相信王品集團的消費者受到傷害。

王品表示，感到歉疚和自責，沒有任何理由推諉責任，這次事件顯示集團在衛生管理仍有不足，應該要戒慎恐懼、實事求是，確保消費者用餐環境的安全，來回應社會對王品的信任。