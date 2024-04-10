〈航空業營收高飛〉華航3月創同期新高 載客率超過8成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-10 18:36

華航 (2610-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收 165.07 億元，月增 1.82%，年增 9.74%，刷新同期新高紀錄，其中，客運收入 106.83 億元，年增 26.31%，強勁挹注營收動能；而第一季合併營收 486.41 億元，年增 13.94%。

華航表示，全球旅運需求熱絡，3 月全線平均載客率超過 80%，東北亞及北美航線更衝上 90%，隨著日韓進入賞櫻旺季，機票買氣有望延續至 4 月。

除了東北亞，東南亞航線以旅遊為主的曼谷、峴港等 3 月載客率也皆超過 90%。

展望後市，華航夏季班表持續擴大航網布局，整體航班運能約恢復至疫前 80%，華航規劃，台北 - 鹿兒島於 5 月 7 日起復飛，每周 2 班，台北 - 西雅圖 7 月 14 日起飛航，每周 5 班。

同時，華航針對熱門航線加密班次，包括台北 - 福岡增為每周 19 班，台北 - 名古屋增為每周 14 班，台北 - 廣島 4 月 30 日增為每周 5 班；4 月 19 日起高雄 - 東京也增為每周 10 班，擴大服務南部民眾。

東南亞航班中，華航將台北 - 曼谷增加為每周 28 班，台北 - 馬尼拉 4 月 15 日起增至每周 17 班，台北 - 帛琉也增為每周 3 班、7 月 18 日再增至每周 4 班，台北 - 香港增為每周 56 班等。