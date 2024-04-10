大通膨時代 92%上班族嘆薪水不夠花 46.1%還在租屋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 16:15

處於通膨時代，物價上漲吃掉薪資成長，外食與房租是否造成上班族沉重壓力？yes123 求職網進行「上班族吃住開銷與電價衝擊調查」，今天 (10 日) 公布結果，高達 91.9% 覺得個人的薪水「不夠用」，三餐中以晚餐的花費增加最多，目前有 46.1% 的上班族屬於「租屋族」，而租金即「吃掉」兩成四 (24.1%) 的月收入。

根據調查顯示，實際上若想應付「生活上所有開銷」，僅有 8.1% 的人，覺得光靠目前「自己一個人」工作的薪水夠用。代表其餘 91.9% 覺得個人的薪水「不夠用」。

如果不分上班或休假，今年每月個人「外食」總花費，平均落在 8,412 元，因此換算下來，一天大約是 280 元；若以「官方經常性薪資」46,140 元估算，光是外食這一項，大概就「吃掉」一成八 (18.2%) 的月收入。

相較去年同期，今年每月個人「外食」總花費：其中有 70.3% 屬於「增加」；有 26.8% 屬於「持平」；僅 2.9% 屬於「減少」。如果總花費呈現「增加」，主要是在哪一餐開銷的變化呢？在可複選狀況下，每天三餐「最有感」的依序是：「晚餐」(89.4%)、「午餐」(74.6%)、「早餐」(42.2%)。

此次調查也顯示，目前有 46.1% 的上班族屬於「租屋族」。至於目前每月房租，平均支出為 11,098 元，如果以「官方經常性薪資」46,140 元估算，光是租金這一項，大概就「吃掉」兩成四 (24.1%) 的月收入。同時，也有 88.3% 的租屋上班族擔心，「升息與電價調漲」造成租金跟著增加。