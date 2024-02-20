龍年「薪情」差：91%不滿薪資 八成八想離職 平均想加薪6千

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-20 10:16

疫後復甦雖帶動加薪潮，但通膨壓力仍導致薪資「負成長」，yes123 求職網「龍年薪資滿意度與升遷難關調查」結果顯示，有高達 91.4%（849 萬人）的上班族「不滿意」目前工作的薪資待遇，8 成 8 的人想離職，而調薪期望值為六千元，等於比去年，每天能多買半顆「茶葉蛋」就好。

根據該調查顯示，若衡量每天「投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達 91.4% 的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，比例雖低於去年 93.7%，但仍為 11 年來的次高。

如果以「全體受僱就業者」928.6 萬人估算，大約有 849 萬人不滿現在的收入。而且在這些「薪情差」的勞工當中，又有高達八成八 (87.7%) 坦言，因此「有」離職念頭。

許多上班族仍期望今年公司能替自己加薪，由調查發現，想要達到「滿意」程度的話：其中有 27.7% 希望，今年月薪至少多「五千元」；甚至有 17.3% 表示，要加「一萬元 (含) 以上」。

龍年平均調薪期望值，落在 6,016 元，比去年的 5,831 元，又多了 185 元，增幅為 3.2%；換算下來，約為日薪要再加 6 元，等於能多買半顆「茶葉蛋」」。

「薪情」差更加反映在滿意度上，勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在 37.7 分，雖然略高於去年的 36.5 分，還是創下十一年次低水準，其中自評「零分」的，比例也佔了 15.7%。

針對調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。

有些工作看似領高薪，像是在科技業、金融業、運輸業、醫護業、大傳業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響身心健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。