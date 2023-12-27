2023打工人數年增5成 逾8成上班族錢不夠用想賺外快

即將迎來 2024 年，數字科技 (5287-TW) 旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」今 (27) 日公布 2023 年打工數據，全年打工應徵總人次約 500 萬，成長約 50%，又以 25-44 歲間求職者成長 70% 最多，調查也發現，高達 83% 上班族表示薪資不夠用，藉此賺外快。

今年疫後經濟復甦，小雞上工表現亮眼，年度共上架 200 萬筆打工機會，應徵總人次約 500 萬，成長約 50%，據站上數據顯示，全年以 25-44 歲之間求職者成長超過 70% 最多。

據主計總處統計，至 2022 年有多達 408.5 萬名上班族的年薪低於總薪資中位數 51.8 萬元，換算每個月領薪不到 4.3 萬元。

小雞上工調查，83% 上班族表態薪資不夠用，驅動兼差打工意願，而內需產業缺工問題持續發酵，過去企業雇主在兼職夥伴的徵才條件上，多半優先考慮可長期配合的學生族群，數字科技建議雇主也將兼職上班族納入考量，招募策略調整成訓練多位彈性排班的短期兼職，並配合淡旺季分配各時間段人員配置。

小雞上工統計 2023 即時任務獎金平均落在 200-500 元間，今年首次出現 10 萬元以上高額報酬，最高者「solidworks 製圖」甚至達到 35 萬元，其次依序為「咖啡代言 10 萬元」、「平台系統維護 10 萬元」、「煮月子餐 5 萬元」、「尋找遺失寵物 2.5 萬元」，顯示即時任務已漸跳脫日常瑣事協助，預料未來有機會出現更多這類任務內容。

即時任務中，今年最受用戶喜愛且搶手的任務前 5 名依序為「逐字稿聽打 (2000 元 / 次)2078 人次應徵」、「畢業專題問卷填寫 (50 元 / 次)1859 人次」、「穿繩小幫手 (3000 元 / 次)1812 人次」、「聖誕小物分裝 (2400 元 / 次)1691 人次」和「擲骰子大賽人員 (1500 元 / 次)1427 人次」。

1 月起勞動部基本薪資將從 176 元漲至 183 元，據小雞上工站上數據，今年小雞上工職缺平均時薪已達 190 元，較最低時薪高出 8%，甚至比明年基本時薪高，在全台 22 縣市中，薪資最高的前三名分別為連江縣 (平均時薪 216 元)、新竹縣市 (平均時薪 201 元)，墊底的三縣市則是金門縣、屏東縣和基隆市，皆為 183 元。