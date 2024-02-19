通膨怪獸吃掉去年薪資漲幅 但這些行業月薪超過10萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-19 18:42

主計總處今 (19) 日公布去年每人每月經常性薪資平均為 45496 元，年增 2.43%，每人每月總薪資平均為 58545 元，年增 1.42%，更有四大行業總月薪衝破 10 萬元；若剔除物價因素後，整體實質經常性薪資 41334 元，年減 0.05%，連續 3 年負成長，實質總薪資 53189 元，年減 1.04%，是 7 年來首次負成長。

由於近年的通膨壓力，去年實質薪資續縮水，主計總處進一步就行業別觀察，各行業薪資水準並不相同，每人每月總薪資平均以海洋水運業 142917 元、其他金融服務業 (主要為金控公司)115551 元、銀行業 113475 元、航空運輸業 105970 元較高，均衝破 10 萬元，電子零組件製造業也達 90309 元。

反觀美髮及美容美體業每人每月平均總薪資 32490 元、其他汽車客運業 (主要為遊覽車)33958 元則相對較低。

而去年受僱員工人數轉呈正成長，主要是因全球經濟回溫及疫情趨緩，相關商業活動陸續恢復，惟受出口疲弱影響，僅年增 0.09%。

就行業別觀察，去年住宿及餐飲業年增 1 萬 3000 人最多，藝術、娛樂及休閒服務業增 7000 人次之，醫療保健及社會工作服務業、其他服務業分別增 4000 人再次，製造業則減少 3 萬 1000 人。