台積電Q1營收5926億元 年增16.5% 飛越財測高標創同期新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-10 14:09

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公佈 3 月營收 1952.11 億元，月增 7.5%，年增 34.3%，累計第一季營收 5926.44 億元，季減 5.26%，年增 16.5%；受惠新台幣貶值等因素，台積電第一季營收略高於財測高標的 5847 億元，也創下同期新高。

台積電首季儘管面臨手機傳統淡季，但受惠 AI、HPC 晶片需求續強，抵銷部分影響，第一季營收淡季不淡，也創下同期新高。