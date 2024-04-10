台積電Q1營收5926億元 年增16.5% 飛越財測高標創同期新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-10 14:09
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公佈 3 月營收 1952.11 億元，月增 7.5%，年增 34.3%，累計第一季營收 5926.44 億元，季減 5.26%，年增 16.5%；受惠新台幣貶值等因素，台積電第一季營收略高於財測高標的 5847 億元，也創下同期新高。
台積電首季儘管面臨手機傳統淡季，但受惠 AI、HPC 晶片需求續強，抵銷部分影響，第一季營收淡季不淡，也創下同期新高。
台積電原預估，第一季以 1 美元兌換新台幣 31.1 元計算，營收估達 5598-5847 億元，實際則因新台幣匯率在 3 月已接近 32 元，也帶動營收超越財測高標。
展望後市，外資看好，台積電在高效能運算 (HPC)、人工智慧 (AI) 晶片處於領先地位，且與相關市場的領導者都有緊密的合作關係，可持續領先競爭對手如英特爾 (INTC-US) 等，並預估台積電第二季營收將持續增長，預估季增 5%。
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