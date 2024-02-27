人力需求增5.3萬人創近3年同期新低 製造、餐飲業最缺人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-27 18:56

勞動部今（27）日公布 113 年第 1 次人力需求調查結果，事業單位預計 113 年 4 月底較 1 月底人力需求增加 5.3 萬人，為三年以來的同期最低，以製造業人力需求增加 2 萬人較多，其次為住宿及餐飲業、其他服務業的人力需求顯示「長期缺工」，「退離者補充」為人力需求占比最高的是醫療保健及社會工作服務業。

勞動部統計處處長梅家瑗說明，為了解事業單位短期人力需求狀況，勞動部於每季針對臺灣地區工業及服務業僱用 30 人以上之公民營事業單位，辦理各細職類人力增減人數、原因及其他勞工等相關議題調查。為了解 113 年 4 月底就業市場人力需求情形，於 113 年 1 月 2 日至 1 月 19 日就員工規模 30 人以上之事業單位辦理「113 年第 1 次人力需求調查」，回收有效樣本計 3,047 家。

各事業單位 113 年 4 月底較 1 月底預計增加人力者占 27.1%、減少人力者 3%、人力需求不變者 64.9%、無法預估者 5.1%；需求人數預計增加 6.1 萬人、減少 8 千人，淨增加 5.3 萬人。

與 113 年 1 月底相較，4 月底工業部門人力需求預計淨增加 2.3 萬人，服務業部門淨增加 3 萬人，後者已連續 6 季高於前者。各產業以製造業淨增加 2 萬人較多，電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業分別淨增加 4 千人、3 千人、2 千人，住宿及餐飲業淨增加 7 千人次之，批發及零售業淨增加 6 千人再次之。

按職類別觀察，以技藝機械設備操作及組裝人員、技術員及助理專業人員均淨增加 1.4 萬人較多。與 113 年 1 月底相較，4 月底各職類人力需求以技藝機械設備操作及組裝人員、技術員及助理專業人員均淨增加 1.4 萬人較多，服務及銷售工作人員淨增加 1 萬人次之。