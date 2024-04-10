Fed波斯提克重申預估今年只會降息一次 但留有餘地

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-10 06:07

今年對貨幣政策有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 重申他對今年降息一次的預期，但若經濟情勢發生變化，他願意改變政策立場，支持提早或進一步降息。

波斯提克此前預估，聯準會 (Fed) 今年只會降息一次，且可能會發生在第四季。

他在周二 (9 日) 受訪時強調美國經濟和勞動力市場的持久韌性，但他也說，就業市場的疲軟跡象，可能促使他支持比目前還要更早、更多次的降息。

當被問到 Fed 今年完全不降息的前景時，波斯提克表示：「我確實認為風險處在平衡狀態，考量到美國經濟一直是如此穩健、如此強勁，如此有韌性，我甚至無法排除進一步降息的可能性。」

但他也說，一旦開始收到不同的信號，顯示勞動力市場即將面臨更多痛苦，他會願意改變政策立場，且也許會更快降息。波斯提克是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

今年 3 月發布的點陣圖顯示，Fed 官員們對今年的降息力道存有歧見，有 10 位官員預測今年將降息至少三次，每次 25 個基點，另有 9 名官員預測今年降息至多兩次。

波斯提克稱近期的就業報告「意外上行」，他對美國經濟繼續創造大量就業心存感激。雖然對就業市場保持穩定充滿信心，他仍強調，央行的目標是在盡可能降低對就業造成傷害的情況下，讓通膨率回到 2%。