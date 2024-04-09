無懼聯準會放鷹 股票型ETF上周淨流入173億美元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-09 17:47
上週股票型 ETF 獲得 173.85 億美元資金淨流入，美國、全球、日本、新興市場、亞太分別流入 123.77 億、35.73 億、4.36 億、0.51 億、0.3 億美元資金，但中國、歐洲、拉美等股市卻出現 0.32-3.34 億美元的資金淨流出。
近一週聯準會官員齊放鷹，股債同步下滑，但資金仍持續流入股市。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為科技、金融、工業；淨流出金額最高的產業為核心消費，其次為醫療保健、公用事業。
富蘭克林證券投顧表示，美國三月就業意外強勁伴隨聯準會官員鷹派言論，牽動市場重新調整對聯準會降息時點的預估，根據芝商所數據顯示 (4/7)，目前首次降息時點的預估已遞延到 7 月，而非先前的 6 月，但市場仍預計年內將降息三碼，未來一週關注美國 CPI 及 PPI 通膨數據。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，2023 年生成式 AI 成為市場主流，並重新點燃投資者對 AI 晶片、軟體、運算基礎設施公司的興趣，因市場認為 AI 是智慧型手機以來影響科技產業最大的事件。科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表，它們的風險調整後報酬在當前也相當具有吸引力，同時具備「進攻」和「防守」的能力，如今隨企業獲利能力改善和需求持穩，科技股正接近成長重新加速的時期。
投資布局上，富蘭克林建議已進場者耐心續抱鎖定高息機會，空手者可趁殖利率回升之際加碼債券基金，首選美國平衡型及精選收益複合債券型基金。在股市策略上，美債殖利率彈升、地緣政治、即將起跑的企業財報季均會牽動股市，所幸美國經濟強韌，預期股市短線震盪無礙中長期多頭格局。建議採取逢震盪分批加碼及大額定期定額策略，掌握科技 / 生技創新、印度 / 日本股市、全球氣候變遷 / 基礎建設產業布局機會。
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