無懼聯準會放鷹 股票型ETF上周淨流入173億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-09 17:47

上週股票型 ETF 獲得 173.85 億美元資金淨流入，美國、全球、日本、新興市場、亞太分別流入 123.77 億、35.73 億、4.36 億、0.51 億、0.3 億美元資金，但中國、歐洲、拉美等股市卻出現 0.32-3.34 億美元的資金淨流出。

近一週聯準會官員齊放鷹，股債同步下滑，但資金仍持續流入股市。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為科技、金融、工業；淨流出金額最高的產業為核心消費，其次為醫療保健、公用事業。

富蘭克林證券投顧表示，美國三月就業意外強勁伴隨聯準會官員鷹派言論，牽動市場重新調整對聯準會降息時點的預估，根據芝商所數據顯示 (4/7)，目前首次降息時點的預估已遞延到 7 月，而非先前的 6 月，但市場仍預計年內將降息三碼，未來一週關注美國 CPI 及 PPI 通膨數據。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，2023 年生成式 AI 成為市場主流，並重新點燃投資者對 AI 晶片、軟體、運算基礎設施公司的興趣，因市場認為 AI 是智慧型手機以來影響科技產業最大的事件。科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表，它們的風險調整後報酬在當前也相當具有吸引力，同時具備「進攻」和「防守」的能力，如今隨企業獲利能力改善和需求持穩，科技股正接近成長重新加速的時期。