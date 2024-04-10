美股重點新聞摘要2024年04月10日
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 08:09
今日操盤前瞻
紐西蘭央行、加拿大央行利率決議
美國 3 月核心 CPI
Fed 波斯提克重申預估今年只會降息一次 但留有餘地
今年對貨幣政策有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 重申他對今年降息一次的預期，但若經濟情勢發生變化，他願意改變政策立場，支持提早或進一步降息。閱讀全文...
降息呼聲消退 分析師上修未來美債殖利率預期
路透周二 (9 日) 公布調查顯示，美國公債策略師上調未來數月債券殖利率預期，因通膨居高不下和經濟活動強勁，讓金融市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期降溫。閱讀全文...
英特爾力抗輝達 推新一代 AI 晶片 Gaudi 3
英特爾 (INTC-US) 今 (9) 日舉辦 Intel Vision 2024，會中推出新一代 AI 晶片 Gaudi 3，與輝達 (NVDA-US)H100 晶片相比，推論平均表現高出 50%，能源效率也提升 40%，且成本較輝達 H100 低。閱讀全文...
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