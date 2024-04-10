美股重點新聞摘要2024年04月10日

今日操盤前瞻

Fed 波斯提克重申預估今年只會降息一次 但留有餘地

降息呼聲消退 分析師上修未來美債殖利率預期

英特爾力抗輝達 推新一代 AI 晶片 Gaudi 3

英特爾 (INTC-US) 今 (9) 日舉辦 Intel Vision 2024，會中推出新一代 AI 晶片 Gaudi 3，與輝達 (NVDA-US)H100 晶片相比，推論平均表現高出 50%，能源效率也提升 40%，且成本較輝達 H100 低。閱讀全文...