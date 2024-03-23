Fed波斯提克：今年料僅降息一次 且可能更晚進行

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-23 08:41

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，他現在預估今年只會降息一次，而且可能會比他之前預期的還要更晚。

波斯提克曾經表示，他認為 2024 年降息兩次是適當的，且首次降息可能發生在今年夏天，周五 (22 日) 卻一改先前看法。

他向記者表示，這是一次困難的決定 (close call)，Fed 必須在接下來幾周看看經濟數據的表現。

波斯提克說，他對通膨軌跡的信心不如 12 月，整體通膨數據存在「一些令人不安的狀況」。他特別指出各項消費商品價格正以較高速度成長。

美國本月公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，連續兩個月超出市場預期。排除波動性較大的食品和能源後，核心 CPI 年增率雖略降至 3.8%，仍高於市場預期。即將在下周出爐的個人消費支出物價指數(PCE)，可能繼續顯示物價壓力仍高。

Fed 官員周三 (20 日) 如預期按兵不動，連續五次將利率維持在 5.25%-5.50% 不變，並維持年底前降息三次的預測。主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後表示，官員們對於通膨將回到 2% 目標更有信心，且首次降息可能發生在「今年某個時候」。

即使官員們預估聯邦基金利率將在年底回落至 4.6%，個別官員對於降息的預期卻存有分歧。最新點陣圖顯示，有 10 位 FOMC 委員預測今年將降息至少三次，9 位委員預測將降息兩次或更少。

波斯提克稱：「經濟表現持續帶來更多驚喜，並且比我預測的更有韌性、更具活力。因此當我認為是時候採取行動時，我會重新調整。」