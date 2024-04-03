〈房產〉台積電助攻房價漲勢 新竹寶山鄉3年來漲幅近8成最狂

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 11:51

「護國神山」的台積電 (2330-TW)，被許多民眾視為台灣經濟火車頭，其設廠選址地點，也成為房市的熱門題材。房仲業者根據實價登錄資料，統計台積電即將和已進駐廠區所在的行政區，近三年間預售屋交易平均單價變化，發現共有 8 個行政區漲幅皆超過四成。新竹縣寶山鄉的預售市場最狂，漲幅近 8 成。

同時，台積電最新要落腳的嘉義太保廠區，房價也已提前反映市場預期，漲幅達 3 成左右。

台積電進駐設廠，背後代表的是龐大的半導體產業與 AI 商機，不只是帶入先進製程或先進封裝的產能，上下游供應商、營造商、設備商等，加上高薪的工程師落腳，將帶動當地消費、租屋甚至是購屋需求提升，因此，房價也提前反應未來的榮景。

觀察台積電設廠的 14 個行政區中，新竹縣寶山鄉在短短三年間，當地預售屋平均單價漲幅達 8 成左右。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣寶山鄉為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和及台積電設廠效應下，建商推案外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也直線飆升。根據實價登錄資料，「寶山鄉」近 3 年間，預售單價已從 24.1 萬元成長到 43.3 萬元，平均每年漲幅高達 26.6%。

陳金萍說明，至於第二名的高雄市橋頭區則受惠於台積電加碼投資高雄，設廠效應帶來的人口紅利，也帶動房價需求噴發。再加上北高雄有橋頭科學園區、楠梓科技園區，及亞洲新灣區 5GAIoT 等產業陸續進駐，吸引大量高階人才移入，因此在多重利多加持下，橋頭區躍身成最受矚目的高雄新市鎮。預售平均單價已從 18.2 萬元漲到 31.5 萬元，三年來漲幅達 73.1%，平均每年漲幅也達 24.4%。

台積電近期公布，先進封裝廠確定落腳嘉義縣太保市，也讓當地房市增添更多想像空間。陳金萍指出，近年來太保市發展題材不斷，除台積電即將進駐嘉義科學園區外，「華泰名品城」Outlet 也得標高鐵特定區土地，未來發展潛力可期。

此外，嘉義高鐵站周邊土地絕大多數還尚未開發，腹地廣大、發展前景看好，加上科技人才剛需買盤支撐，吸引建商積極進場，也讓太保市房價水漲船高。近三年來預售單價已從 21 萬元成長到 27.9 萬元，漲幅為 32.9%，房價已提前反映，在眾多題材助攻下，太保市房價有可能持續攀高。

陳金萍補充，近年來台積電設廠效應帶動當地房市表現，尤其即將進駐的區域，房價大都已提前反映市場預期，漲勢猛烈。